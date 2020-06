لاہور(ڈیلی پاکستان) " عمران خان ارطغرل نہیں بلکہ حلب کےامیر العزیز ہیں کیونکہ ۔ ۔ ۔ " ٹوئٹر پر #ارطغرل_عمران_خان کا ٹرینڈ شروع ہوا تو سوشل میڈیا صارف نے ایسی بات کہہ دی کہ ڈرامہ دیکھنے والا ہر پاکستانی اتفاق کرنےپر مجبور ہوجائے گا۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ارطغرل عمران خان ٹاپ ٹرینڈ کررہا ہے جس میں لوگ عمران خان اور ترک ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی کے درمیان مماثلت پر بات کر رہے ہیں۔

ریزورکشن نامی ایک ٹویٹر ہینڈل نے ٹویٹ کیا کہ "عمران خان ارطغرل نہیں بلکہ حلب کے امیر عبدالعزیز ہیں، جوکہ صلاحالدین ایوبی کے پوتے تھے۔ وہ خود بھی ایک عظیم رہنما تھے اور افتالیاس اور ںاصر جیسے غداروں میں گھرے تھے۔

Who is himself a great leader but surrounded by Traitors like Eftaleyas and Nasir.... #ارطغرل_عمران_خان pic.twitter.com/Buy1lakoR5

Imran Khan isn't Ertugrul, He is Emir Al Aziz of Aleppo, Grandson of Sallah ud Din Ayubbi,

بلال اصغرنے لکھا "لوگ عمران خان کے بارے میں وہی کہہ رہے ہیں جو ارطغرل کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ کیوں خوفزدہ نہیں ہے؟ وہ اس لیے خوفزدہ نہیں ہے کیونکہ اللہ پر اسکا مضبوط ایمان ہے۔

Those who befriend Allah have no fear. ارطغرل The same people say about Imran Khan, he is holding everyone, why he is not afraid, he is not afraid because he has strong faith in Allah #ارطغرل_عمران_خان pic.twitter.com/cw4J1Mn0Cd

سمیعہ ارشد نے عمران خان کو امت مسلمہ کا ایک مضبوط رہنما قرار دیتےہوئے ایک تصویر شیئر کی جس پر لکھا ہے کہ دیکھا جائے تو ارطغرل اور عمران خان کو ایک جیسے حالات دشمن اور غداروں کا سامنا ہے۔

The Strong head leader of the Muslim world. @ImranKhanPTI #ارطغرل_عمران_خان pic.twitter.com/ZNjB0719kX

فین گرل آف پی ایم آئی کے نے دو اقوال لکھا پہلے قول میں لکھتی ہیں کہ ارطغرل کا کہنا ہے کہ جو خواب نہیں دیکھتا اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔

جب کہ عمران خان کہتے ہیں کہ "اپنے خوابوں کے لیے سمجھوتہ کرو لیکن خوابوں پر سمجھوتہ نہ کرو"

" He who has no dream has no future " Ertugrul

" Compromise for your dreams but never compromise on your dreams" Imran Khan#ارطغرل_عمران_خان pic.twitter.com/ycu4ZOax07