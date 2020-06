بھارتی وزیردفاع کا دورہ روس، کیا ماسکو حکومت چین پر دباوڈال سکتی ہے؟ ماہرین کی آرا بھی سامنے آگئیں

نئی دہلی ماسکو(ڈیلی پاکستان آن لائن) ایک ایسے وقت میں جب بھارت اور چین آمنے سامنے ہیں، دونوں میں سرحد پر تشدد جھڑپیں ہوچکی ہیں بھارتی وزیر داخلہ روس چلے گئے ہیں۔

برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق بھارتی وزیرداخلہ راج ناتھ سنگھ تین روزہ دورے پر ماسکو گئے ہیں جہاں وہ اعلیٰ عسکری حکام سے ملاقاتوں کے علاوہ روس کی جنگ عظیم دوم کی یاد میں منعقد کی جانے والی شاندار پریڈ میں بھی شرکت کریں گے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں راجناتھ سنگھ نے لکھا کہ "میں ماسکو کے لیے تین روزہ دورے پر روانہ ہورہا ہوں۔ یہ دورہ انڈیا روس کی دفاعی اور سٹریٹجک شراکت داری کو مستحکم کرنے کے لیے بات چیت کا ایک موقع فراہم کرے گا۔"

Leaving for Moscow on a three day visit. The visit to Russia will give me an opportunity to hold talks on ways to further deepen the India-Russia defence and strategic partnership. I shall also be attending the 75th Victory Day Parade in Moscow.