”میں نے ابھی ابھی خبر سنی ہے کہ میرے 10 ساتھی کھلاڑی کورونا کا شکار ہوئے ہیں اور میں۔۔۔“ احمد شہزاد بھی میدان میں آ گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بلے باز احمد شہزاد نے اپنے ساتھی کرکٹرز کے کورونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت آنے پر ان کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔

تفصیلات کے مطابق احمد شہزاد نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”میں نے ابھی خبر سنی ہے کہ میرے 10 ساتھی کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ کے نتائج مثبت آئے ہیں۔ میں ان تمام کھلاڑیوں کی جلدصحت یابی کیلئے دعاگو ہوں ، آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے اس وائرس کا مقابلہ کر کے اسے جلد شکست فاش دینی ہے۔ انشاءاللہ۔“

Just heard the news that 10 of my fellow players have been tested positive for #Covid_19 .

All my prayers for your speedy recovery lads,u guys know well how to fight this out and beat it very soon IA.❤️#staysafe everyone.