بائیڈن انتظامیہ کے عمران خان سے رابطہ نہ کرنے پر امریکی سینیٹر نے اپنی حکو مت کو خبردار کردیا

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن )امریکی سینیٹر لنزے گراہم نے امریکی صدر جوبائیڈن کی جانب سے وزیراعظم عمران خان سے رابطہ نہ کرنے کو عراق میں امریکی آپریشن سے بھی بڑی غلطی قرار دیا ہے۔

ری پبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے امریکی سینیٹر لنزے گراہم نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے وزیراعظم عمران خان سے رابطہ نہ کرنے پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کو واضح طور پر یہ لگتا ہے کہ افغانستان میں ہمارے مسائل حل ہوچکے ہیں مگر ایسا بالکل نہیں ہے۔امریکہ کا افغانستان سے انخلا پاکستان سے بات چیت کیے بغیر موثر ثابت نہیں ہوسکتا۔

How do we expect our withdrawal from Afghanistan to be effective without coordinating with Pakistan? Clearly the Biden Administration believes that our problems in Afghanistan are behind us.