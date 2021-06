پی ٹی آئی سرکار کے تمام وعدے ہوا میں ہیں،بیرسٹرمرتضیٰ وہاب پی ٹی آئی سرکار کے تمام وعدے ہوا میں ہیں،بیرسٹرمرتضیٰ وہاب

کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ حکومت کے ترجمان مشیر قانون، ماحولیات و ساحلی ترقی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ نااہل پی ٹی آئی سرکار کے تمام وعدے ہوا میں ہیں سندھ کے عوام کو سلیکٹڈ سرکار سے کوئی امید نہیں ہے انہوں نے تمام وعدوں اور ترقیاتی منصوبوں کے لئے ایک ہی جملہ کہا ہے اور وہ ہے Not. Absolutely وہ منگل کو سندھ اسمبلی میڈیا کارنر پر پریس کانفرنس کررہے تھے۔بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ گورنر سندھ کی جانب سے مسترد جرنلسٹس پروٹیکشن بل کو دوبارہ کابینہ اجلاس منظور کروایا جائے گا ہم صحافیوں کے تحفظ اور سہولیات عملی طور پر فراہم کرکے دکھائیں گے،ماضی میں آزادی صحافت کے لئے باتیں کی گئیں مگر صحافیوں کے لئے عملی اعتبار سے کام صرف پیپلزپارٹی نے کیا گورنر سندھ نے ثابت کیا کہ پی ٹی آئی اظہار رائے کو سپورٹ نہیں کرتی انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کے خلاف نیا پروپیگنڈہ شروع کیا ہے کپتان نے کل ایک انٹرویو دیا سوال اٹھ رہے ہیں کہ کس طرح کی باتیں وزیر اعظم نے کی ہیں انٹرویو میں کپتان نے ایک لفظ استعمال کیا وہ لفظ تھا Not Absolutely آپ نے کہا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا ہو کیا آپ نے کہا بطور وزیر اعظم پارلیمان میں جاؤں گا مگر ہوا کچھ نہیں تین ماہ میں کرپشن ختم کردوں گا، ایک کروڑ نوکریاں دوں گا پچاس لاکھ گھر دوں گا، عوام کو بتانا چاہوں گا. not absolutely کپتان کا فیورٹ لفظ ہے کیا کسان کے حالات ٹھیک ہوں گے؟کیا یہ سچ بولنا شروع کریں گے پی ٹی آئی کی ڈکشنری میں صرف ایک ہی لفظ ہے ان لوگوں نے کوئی ایک وعدہ پورا کیا؟ اس سے انکی ترجیحات کا پتہ چلتا ہے مرتضی وہاب نے سوال کیا کیا کراچی کو 162 ارب ملے حیدر آباد میں جامعہ قائم کرنیکا فیصلہ کیا وہ جامعہ بن گئی ہے؟سندھ کے عوام سے بڑے وعدے کئیے کیا وعدے پورے ہوئے فواد چوہدری کہتے ہیں 5 ارب روپے کراچی میں لگائے ہیں مگر یہ بھی ٹی وی پر ہے کہاں لگے ہیں وہ پیسے اللہ جانتا ہے 162 ارب، 11 سو ارب کا وعدہ پتہ نہیں کس کس چیز کا وعدہ کیا عوام جان لے پی ٹی آئی اپنا کوئی وعدہ پو را نہیں کرے گی کیونکہ وہ not absulutely پر یقین رکھتے ہیں بیرسٹر مرتضی وہاب نے شہباز گل سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جوان میں کہا کہ یہ کیا پدی کیا پدی کا شوربہ یہ یہاں صرف باتیں کرنے آتے ہیں ہر پاکستان کے ضمنی انتخاب نے بتا دیا ہے کے یہ سلیکٹڈ ہیں جو پیسے این ایف سی کی مد میں ملتے ہیں وہ یہ احسان نہیں کرتے انکے والد کے پیسے نہیں یہ صوبے کا آئینی حق ہے