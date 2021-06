بھارتی فین جشن منارہے تھے مگر ایسا کیا ہوا کہ اگلے ہی لمحے  سر پکڑنا پڑ گیا؟ دلچسپ ویڈیو آپ بھی دیکھیں

ساوتھمپٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن )ورلڈ ٹیسٹ چیمپیئن شپ فائنل میچ کے دوران بھارتی فین کے جشن منانے کے دوران ہی وکٹ گرگئی، اور اس لمحے کو کیمرے کی آنکھ نے ریکار کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق فائنل میچ کے آخری دن بھارتی بلے باز اجینکے ریحانے کریز پر موجود تھے اور اس وقت بھارت کی پوزیشن قدرے مستحکم تھی جس پر بھارتی فینز جشن منارہے تھے کہ اچانک اسی لمحے اجینکے ریحانے ٹرینٹ بولٹ کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوگئے جس پر جشن مناتے بھارتی فین کو سر پکڑنا پڑ گیا اور وہ ریحانے کے آؤٹ ہونے پر کافی افسردہ دکھائی دیا۔

Is this the funniest moment of the match?#WTCFinal | #WTC21 | #INDvNZpic.twitter.com/2o6vhPbMd7