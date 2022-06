سلمان خان بھی گرین انڈیا مہم کا حصہ بن گئے

حیدرآباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) سلمان خان نے ایک پودا لگا کر گرین انڈیا چیلنج میں حصہ لیا اور اپنے مداحوں سے ماحول کی حفاظت کے لیے درخت لگانے کی درخواست بھی کی۔

انڈیا ٹو ڈے کے مطابق سلمان نے راموجی فلم سٹی میں ایک پودا لگایا جہاں وہ اپنی آنے والی فلم ”کبھی عید کبھی دیوالی“ کی شوٹنگ کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ اور گرین انڈیا کے بانی جے سنتوش کمار اوران کی فلم کے باقی لوگ بھی موجود تھے۔

ادکار نے اس مشن کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ "درخت لگانا بہت اچھی چیز ہے، پتہ نہیں لوگ درختوں کو کاٹنے میں کیوں دلچسپی لیتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جب آدمی بڑھنا چھوڑ دے تو درخت لگانا چاہیے۔ درخت ساکت آدمی ہے اور آدمی چلتے پھرتے درخت ہیں۔

I have accepted #GreenindiaChallenge from @MPsantoshtrs garu and I have planted saplings at Ramoji Film City . I request all my fans to perticapate in this challenge to control global warming… pic.twitter.com/JXND8Gk4VY