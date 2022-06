ویسٹ انڈیز نے ٹی 10 کرکٹ کا نیا فارمیٹ "6 ٹی" متعارف کرا دیا

چگوارماس(ڈیلی پاکستان آن لائن )ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ نے ٹی 10 کرکٹ کا نیا فارمیٹ "6 ٹی" متعارف کرادیا ہے ،ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ 10،10اوورز فی اننگز کے اس نئے فارمیٹ سے کھیل میں مزید تیزی آئے گی۔

نجی ٹی وی "جیو نیوز "کے مطابق کرکٹ ویسٹ انڈیز نے "6 ٹی "کے دلچسپ قوانین بھی جاری کردیے ہیں جس کے مطابق 60 بالز فی اننگز کے میچ میں چھٹی وکٹ گرنے پر اننگز تمام ہوجائے گی۔10 اوورز میں سے 2 اوورز پاور پلے ہوں گے، پہلی بارہ گیندوں پر 2چھکے لگا کر تیسرا پاور پلے اوور لیا جاسکتا ہے۔

قوانین کے مطابق پہلی 30 گیندیں ایک اینڈ سے پھر دوسری 30 گیندیں اگلے اینڈ سے پھینکی جائیں گی۔

اگر مقررہ وقت تک 54 گیندیں نہ کرائی گئیں تو آخری چھ گیندوں کیلئے ایک فیلڈر کم ہوجائے گا۔فینز "مسٹری فری ہٹ"کیلئے ووٹ کریں گے، اس گیند پر بیٹر کو آؤٹ نہیں کیا جاسکے گا۔

