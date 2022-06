بھارتی حکمران جماعت نے قبائلی خاتون ٹیچر کو بھارتی صدر کی امیدوار نامزد کردیا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے قبائلی خاتون سیاستدان "دروپدی مرمو"کو صدارتی امیدوار نامزد کردیا ہے ۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق 64 سالہ "دروپدی مرمو "کا تعلق ریاست اڑیسہ سے ہے اور وہ کئی دہائیوں سے بی جے پی کا حصہ ہیں جب کہ وہ ریاستی گورنر کے طور پر فرائض انجام دے چکی ہیں ،دروپدی مرمو سابق ٹیچر ہیں اور اگر وہ بھارت کی صدر منتخب ہوتی ہیں تو وہ اس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی قبائلی رہنما ہوں گی۔

بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہنا ہے کہ دروپدی مرمو نے اپنی ساری زندگی سوسائٹی اور غریب کو اُوپر اٹھانے میں وقف کر دی ہےاور ان کا مینجمنٹ میں بھی اچھا تجربہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بطور گورنر ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیں،مجھے یقین ہےکہ دروپدی بھارت کی بہترین صدر ہوں گی۔

Smt. Droupadi Murmu Ji has devoted her life to serving society and empowering the poor, downtrodden as well as the marginalised. She has rich administrative experience and had an outstanding gubernatorial tenure. I am confident she will be a great President of our nation.