کرکٹر راشد خان نے افغانستان میں زلزلہ کی دردناک تصویر شیئر کردی

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن )افغان کرکٹر راشد خان نے ملک میں آنے والے تباہ کن زلزلے کی ایک درد ناک تصویر شیئر کی ہےاور کہا کہ برائے مہربانی ان کی امداد کریں ۔

راشد خان نےسماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک معصوم بچی کی تصویر شیئر کی ہے جس کے عقب میں ایک گھر کو تباہ حال میں دیکھا جاسکتا ہے، کیپشن میں مایہ ناز کرکٹر راشد خان نے لکھا کہ یہ بچی اپنے خاندان کی واحد فرد ہے جو زندہ بچی ہے، حکام اس کے خاندان کے کسی بھی فرد کو ملبے کے ڈھیر سے تاحال تلاش نہیں کر سکے۔راشد خان نے یہ بھی لکھا کہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث کئی مکانات زمین بوس ہوگئے اور بہت سے لوگ ملبے تلے اور دور دراز علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ساتھ لکھا کہ برائے مہربانی ان کی امداد کریں ۔

This little angel is the only remaining alive member of her family, locals couldn’t find any other member of her family. There r many houses levelled to the ground due to landslide & people remained stuck under rubble and in outlying areas.

PLZ Donate https://t.co/08jToN4YAC pic.twitter.com/7bmY454KuZ