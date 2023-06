امریکی گلوکارہ کو لائیو پرفارمنس کے دوران تھپڑ پڑ گیا ، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

(ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکا کی معروف گلوکارہ و نغمہ نگار آوا مکس کو اسٹیج پر لائیور پرفارمنس کے دوران مداح سے زوردار تھپڑ پڑ گیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔

غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق آوا مکس ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں اپنے کنسرٹ میں پرفارم کر رہی تھیں جہاں ان کے فینز کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کنسرٹ کے اختتام سے چند لمحے قبل ان کے ساتھ افسوسناک واقعہ پیش آگیا۔غصے سے لال پیلا مداح آگے آیا اور وہاں کھڑے سکیورٹی گارڈز کو چکما دے کر اسٹیج پر پہنچ گیا۔ آوا مکس گانے کے آخری بول سے کنسرٹ کا اختتام کر رہی تھیں کہ مداح نے پیچھے سے آکر ان کے گال پر تھپڑ مار دیا، اس دوران گارڈز پہنچ گئے اور مداح کو اسٹیج سے نیچے گرا دیا۔

بعد ازاں آوا مکس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اس بارے میں لکھا کہ" اس شخص نے نہ صرف مجھے زوردار تھپڑ مارا بلکہ میری آنکھ بھی نوچنا چاہی، اب وہ دوبارہ کبھی میرے شو میں نہیں آنے والا۔"آوا مکس نے ٹوئٹ میں مزید لکھا کہ"مداحوں کا شکریہ جنہوں نے اس شام کو شاندار بنایا۔"

He slapped me so hard that he scratched the inside of my eye. He’s never coming to a show again ????????thank you to the fans for being spectacular tonight in LA though!!❤️