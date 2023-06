آبدوز کی تباہی لیکن آبدوز پھٹنے کا عمل کیسے وقوع پذیر ہوسکتا ہے؟ کمپوٹر پر تیار کی گئی ویڈیو وائرل ہوگئی 

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) بحر اوقیانوس میں لاپتہ ہونے والی آبدوز کی تلاش کا آپریشن ختم ہو چکا ہے اور آبدوز میں موجود پانچوں افراد کی موت کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ آبدوز ممکنہ طور پر پانی کا پریشر برداشت نہ کر سکی اور دھماکے سے پھٹ گئی۔

اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ اس آبدوز کے دھماکے سے پھٹنے کا عمل کیسے وقوع پذیر ہوا ہو گا؟ اس حوالے سے ایک کمپیوٹر سے تیار کی گئی فرضی ویڈیو انٹرنیٹ پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں اس آبدوز کو سمندر کی تہہ میں پانی کے دباﺅ کے باعث پھٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔

What a submarine implosion looks like pic.twitter.com/ZsOPC8yvuL