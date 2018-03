پی ایس ایل تھری کا فائنل معرکہ ،پشاور زلمی کی ٹیم کراچی پہنچ گئی

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان سپر لیگ تھری کے فائنل میں شرکت کیلئے غیر ملکی کھلاڑیوں سمیت پشاور زلمی کی ٹیم لاہور سے کراچی پہنچ گئی ہے۔



تفصیلات کے مطابق کراچی پہنچنے والے کھلاڑیوں میں کپتان ڈیرن سیمی، فاسٹ بولر کرس جارڈن ، بیٹسمین رکی ویسلز، آل راو¿نڈر لائم ڈوسن ، بیٹسمین آندرے فلیچر شامل ہیں۔کھلاڑیوں نے خوشگوار موڈ میں کراچی سے لاہور تک کا سفر کیا جبکہ دیگر مسافروں نے جہاز میں کھلاڑیوں کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائیں۔زلمی کے نوجوان کرکٹرز فلائٹ میں سیٹ کی کمی کی وجہ سے اگلی پرواز سے آئیں گے جن میں ابتسام شیخ، تیمور سلطان، عمید آصف اور خالد عثمان شامل ہیں۔

The Peshawar Zalmi squad has arrived in Karachi. Are you ready, Karachi? #YellowStorm #HumZalmi #HBLPSL pic.twitter.com/M3n0ngdDoI