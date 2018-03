پشاور زلمی کے ہاتھوں کراچی کنگز کی شکست، جیت کی خوشی میں ماہرہ خان نے ایسی حرکت کردی کہ ان کی اپنی والدہ ہی ناراض ہوگئیں کیونکہ۔۔۔

لاہور (ویب ڈیسک)پاکستان کی خوبرو اداکارہ ماہرہ خان کی والدہ پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 3 کے دوسرے ایلیمینیٹر میچ میں پشاور زلمی کی فتح پر اپنی ہی صاحبزادی سے 'ناراض' ہوگئیں۔ویسے تو ماہرہ خان کراچی کی شہری ہیں لیکن پی ایس ایل 3 میں وہ پشاور زلمی کی ایمبیسڈر ہیں اور اپنی ٹیم کو بھرپور انداز میں سپورٹ کر رہی ہیں۔

ماہرہ خان نے جب پشاور زلمی کی فتح پر خوشی کا اظہار کیا تو ان کی والدہ ان سے خفا ہوگئیں۔ماہرہ نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں بتایا کہ ان کی والدہ ان سے بات نہیں کر رہیں کیونکہ ان کی ٹیم پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو شکست دے دی۔

My mother isn’t talking to me!! ????????‍♀️ #KKvPZ