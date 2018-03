یوم پاکستان پرمقبوضہ کشمیر میں خواتین نے پاکستانی پرچم لہرا کر ایسے نعرے لگا دیے کہ بھارتی فوج کو دنیا بھر میں ذلت اٹھانا پڑ گئی ،ویڈیو دیکھ کر آپ بھی ان کشمیری خواتین کو سلام پیش کریں گے

سری نگر (ڈیلی پاکستان آن لائن )مقبوضہ کشمیر کی بہادر خواتین نے یوم پاکستان کے رو ز مقبوضہ وادی میں پاکستانی جھنڈے لہرا دئیے ۔تفصیل کے مطابق سینئر صحافی حامد میر نے مائیکر بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یوم پاکستان کے موقع پر مقبوضہ کشمیر کی دلیر خواتین نے ایک تقریب کا انعقاد کیا جس میں دختران ملت کی رہنما سیدہ عائشہ اندرابی نے خطاب کیا ۔اس موقع پر مقبوضہ کشمیر کی خواتین نے پاکستانی پرچم بھی اٹھا رکھے تھے اور تقریب کے آغاز میں پاکستانی ترانہ بھی پڑھا گیاجبکہ عائشہ اندرابی نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے ۔اس موقع پر عائشہ اندرابی نے کہا کہ اس ملک پر اگر کسی کی سرداری چلے گی تو میرے نبیﷺکی سرداری چلے گی ۔انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر کے مظلوم اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ جوڑتے ہیں اور آج عہد کرتے ہیں کہ جب تک ہندوستان سے آزاد نہیں ہونگے تب تک جدو جہدچلتی رہے گی ۔

ویڈیو دیکھیں

Small crowd big message.Pakistani flags,Pakistani anthem on Pakistan Day in Srinagar and a hard hitting speech by Sayeda Asieya Andrabi of Dukhtan e Millat Jammu and Kashmir pic.twitter.com/7G90CRRnuN