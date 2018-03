یوم پاکستان پریڈ، اردن کے فوجی بینڈ کی دھنوں پر شرکا جھوم اٹھے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) یوم پاکستان پریڈ میں اردن اور متحدہ عرب امارت کے فوجی دستوں نے بھی پریڈ میں حصہ لیا، اردن کے فوجی بینڈ نے جب ملی نغموں کی دھنیں بکھیریں تو حاضرین داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔

شکرپڑیاں پریڈ گراﺅنڈ میں یوم پاکستان کی تقریب میں برادر اسلامی ممالک اردن اور متحدہ عرب امارات کے فوجی دستوں نے بھی حصہ لیا۔ متحدہ عرب امارات کے فوجی دستے نے پہلی بار پاک فوج کے ساتھ مل کر پریڈ کے مظاہرے میں حصہ لیا۔ دوسری جانب اردن کے فوجی بینڈ نے پاک فوج کی میوزک اکیڈمی سے تربیت حاصل کی اور اس کے بعد یوم پاکستان کی پریڈ میں بھی حصہ لیا۔ اردن کے فوجی بینڈ نے انتہائی پروفیشنل انداز میں پاکستان کے ملی نغموں کی دھنیں بکھیریں تو شرکا نے دل کھول کر داد دی ۔ اردن کے فوجی بینڈ نے دونوں برادر ممالک کے ملی نغمے پیش کیے ۔

Military Band from Jordan Army performing at 23rd March Pakistan day #PakistanDayParade2018 #PakistanDay pic.twitter.com/sVBXG0NHSc

'Jeevay Jeevay Pakistan' by military band of Jordan on Pakistan Day parade pic.twitter.com/wUxaILMpwe