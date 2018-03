معروف گلو کار شہزاد رائے کو ستارہ امتیاز سے نواز ا گیا تو علی ظفر نے ایسی بات کہہ دی کہ آپ کو بھی ان پر فخر ہو گا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) نامورگلوکار اورسماجی کارکن شہزاد رائے کو دوسری مرتبہ ملک کے تیسرے بڑے سول اعزاز ستارہ امتیاز سے نوازدیاگیا۔شہزاد رائے نے نہ صرف اپنی گلو کاری میں حب الوطنی کا اظہار کیا بلکہ وہ چائلڈ لیبر اور غریب بچوں کے لیے بھی اعلیٰ درجے کا سکول بنا کر پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں ۔شہزاد رائے پاکستانی معاشرے کے بہت سے پیچھیدہ مسائل پر بھی کھل کر بات کرتے ہیں ۔انہوں نے زینب قتل کیس کے بعد بچوں کو جنسی ہراسگی کے خطرے سے بچانے کے لیے تعلیم دینے کی بھی رائے دی ۔آج ان کی خدمات کے بدلے پاکستانی حکومت کی جانب سے ایک بار پھر پاکستان کے معتبر ترین ایوارڈ ستارہ امتیاز سے نوازدیا گیا۔

I will be honored with the Sitara-e-Imtiaz tomorrow in Islamabad. I know of so many unsung heros who may never be publicly recognised but they work everyday to reform our society. I dedicate this award to their selfless dedication.