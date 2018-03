پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فائنل کیلئے امپائرز کا اعلان ہو گیا، تفصیلات جان کر پشاور زلمی کی خوشی کی انتہاءنہ رہے گی کیونکہ۔۔۔

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے فائنل میچ کیلئے امپائرز اور میچ ریفری کا اعلان کر دیا گیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق میچ کیلئے علیم ڈار اور شوزب رضا فیلڈ امپائر ہوں گے جبکہ روشن مہانامہ کو میچ ریفری کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہے۔ اس کے علاوہ احمد شہاب ٹی وی امپائر ہوں گے جبکہ راشد ریاض کو ریزرو امپائر رکھا گیا ہے۔

Here is the panel that will be making the most important decisions on the cricket pitch at the #HBLPSL Final 2018

Aleem Dar & Shozab Raza - Field Umpires

Ahmed Shahab - TV Umpire

Rashid Riaz - 4Th Umpire

Roshan Mahanama - Match Referee pic.twitter.com/BHN25p6p0d