ٹرمپ انتظامیہ نے جان بولٹن کونیا نیشنل سیکیورٹی ایڈ وائزر مقرر کردیا

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن )ٹرمپ انتظامیہ نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر میک ماسٹر کو برطرف کردیا ۔نجی نیوز چینل دنیا نیوز کے مطابق ایران اور شمالی کوریا پر حملے کے حامی جان بولٹن کونیا نیشنل سیکیورٹی ایڈ وائزر مقرر کیا گیا ہے ۔جان بولٹن بش دور میں نائب وزیر دفاع تھے ۔امریکی انتظامیہ نے ڈیڑھ سال میں تیسرا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تبدیل کیا ہے ۔مشیر قومی سلامتی کی برطرفی سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا: ”میں جنرل ایچ آر مک ماسٹر کی خدمات پر ان کا مشکور ہوں، جنہوں نے بہترین کام کیا اور وہ ہمیشہ میرے دوست رہیں گے۔“

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.