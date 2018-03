جب آخری گیند پر ہٹ لگی تب ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ کیچ آئے گالیکن روشنی کی وجہ سے کیچ ڈراپ ہوگیا :عمید آصف

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)پشاور زلمی کے آل راﺅنڈر عمید آصف کا کہنا ہے کہ کوئٹہ گلیڈئیٹرز کے ساتھ بہت پریشر والا میچ تھا ،جب آخری گیند پر انورعلی نے ہٹ ماری تب ہی اندازہ ہوگیا تھا کہ کیچ ہی آئے گا لیکن روشنی کی وجہ سے ٹھیک اندازہ نہیں کر سکا،لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اپنے اعصاب پر قابو پاکرتھرو واپس پھینکی اور ہم اہم میچ میں کامیاب رہے۔

