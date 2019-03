قراردادِ پاکستان تاریخ کے آئینے میں قراردادِ پاکستان تاریخ کے آئینے میں

تجویز منظور ہو جانے کے بعد ہر کسی کی زبان پریہی الفاظ تھے کہ

اب ہماری آزاد مملکت کب بنے گی؟

ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی

جلسے کا آنکھوں دیکھا احوال بیان کرتے ہیں

23 مارچ‘ 1940 کو لاہور کے وسیع میدان منٹو پارک میں ایک لاکھ انسانوں کے سامنے اور قائداعظمؒ کی صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ نے تقسیم ہند کی وہ مشہور قرار داد منظور کی تھی جس نے بعد میں قرار دادِ پاکستان کا نام حاصل کیا تھا۔

جلوس سے انکار

21 مارچ کی صبح کو قائداعظمؒ لاہور تشریف لائے ان کے اعزاز میں ایک بے مثال اور عدیم النظیر جلوس نکالنے کا تمام عمل مکمل ہوچکا تھا‘ لیکن خاکساروں کے حادثہ کی وجہ سے چونکہ فضا سوگوار ہو رہی تھی اس لیے انہوں نے جلوس سے انکار فرما دیا۔ سٹیشن سے باہر رضاکاروں کا مجمع تھا اور بہت سے نوجوان کھڑے اصرار کر رہے تھے کہ قائداعظمؒ موٹر میں سوار نہ ہوں بلکہ فٹن میں بیٹھیں تاکہ وہ خود ان کی گاڑی کھینچ کر ڈیوس روڈ تک لے جائیں۔ قائداعظمؒ نے شکریہ کے ساتھ اس پیش کش کو بھی رد کر دیا۔

کونسل کا اجلاس

21 کی شام کو غروب آفتاب کے بعد لیگ کونسل کا اجلاس ہوا جس میں جنرل سیکرٹری کی رسمی رپورٹ کے بعد ضابطے کے مطابق مجلس انتخاب مضامین (سبجیکٹس کمیٹی) کے چند مزید ارکان نامزد کیے گئے۔ ان میں پنجاب سے ڈاکٹر محمد عالم اور میاں فیروزالدین کو جگہ ملی‘ سرسکندر مرحوم اس جلسے میں شریک تو ہوئے لیکن خلاف معمول بہت پیچھے بیٹھے تھے۔ ان کی وجہ سے یونینسٹ پارٹی کے تمام ارکان بھی ان کے ساتھ پچھلی کرسیوں پر تشریف فرما تھے۔ قائداعظمؒ نے لاہور پہنچتے ہی اخباری نمائندوں کو جو بیان دیا تھا اس میں فرمایا تھا کہ لیگ اس اجلاس میں انقلاب آفرین اقدام کرے گی‘ ان کے اس ارشاد پر طرح طرح کی چہ میگوئیاں اور قیاس آرائیاں ہونے لگیں‘ ہندو اخباروں نے بھی بڑے بڑے حاشیے چڑھائے لیکن بات کی تہہ تک کوئی نہ پہنچ سکا۔

قرار دادِ پاکستان

اسی شام آٹھ بجے کے قریب‘ مجلس انتخاب مضامین (سبجیکٹس کمیٹی) کا جلسہ ہوا۔ خاکساروں کے حادثے کے متعلق غم و غصہ کا اظہار کرنے کے لیے اکثر ارکان نے مختلف قرار دادیں پیش کرنے کا نوٹس دے رکھا تھا۔ خیال تھا کہ اس نشست میں قرار دادوں پر بحث ہوگی لیکن قائداعظمؒ نے شروع ہی میں کہہ دیا کہ خاکساروں کے مسئلہ کو سردست ملتوی کیا جاتا ہے۔ پھر نواب زادہ لیاقت علی خان نے قرار داد پاکستان پیش کی۔ جس کا اہم جُزویہ تھاکہ ’ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی حصے میں ان خطّوں کو جو جغرافیائی طور پر ایک دوسرے سے متصل و ملحق ہیں اور جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے‘ علاقائی رد و بدل کے ساتھ ہندوستان سے الگ کرکے مقتدر و خودمختار اہلیت میں تبدیل کر دیا جائے ۔ قائداعظمؒ چاہتے تھے کہ اسی وقت مناسب بحث کے بعد یہ قرار داد منظور کر لی جائے۔ لیکن حاضرین کی رائے تھی کہ قرار داد چونکہ بے حد اہم ہے‘ اس لیے انہیں اس کے مختلف پہلوؤں پر سوچنے کا مزید موقع دیا جائے۔ اس کے علاوہ قرار داد کا متن انگریزی میں تھا۔ بعض لوگ انگریزی نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ مولانا ظفر علی خان نے وہیں قرار داد کا اُردو میں ترجمہ کیا اور مفصل بحث دوسرے دن پر ملتوی کر دی۔

اس واقعہ کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جب مولانا ظفر علی خان قرار داد کا ترجمہ کرنے لگے تو سر سکندر حیات جو بہت پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔اپنی جگہ سے اُٹھ کر مولانا کے پاس آکر بیٹھ گئے اور جب تک مولانا ترجمے میں مصروف رہے‘ سر سکندر برابر قرار داد کے انگریزی متن اور اُردو ترجمہ کے ایک ایک لفظ پر غور فرماتے رہے۔ مجھے ندامت سے اعتراف ہے کہ سرسکندر حیات خاں کی زندگی میں ان کے میرے ساتھ تعلقات کچھ ایسے اچھے نہیں تھے‘ ورنہ میں ضرور ان سے پوچھتا کہ قرار داد کی ترتیب و تدوین میں ان کا کتنا حصہ تھا اور عبارت کا کون کون سا جملہ اور لفظ ان کا تجویز کردہ تھا۔ یہ صحیح ہے کہ سر سکندر مرحوم لفظ پاکستان سے ہمیشہ گھبراتے رہے اور اس کی بجائے قرار داد لاہور کا استعمال کرتے تھے‘ لیکن اس رات ان کا یکایک پچھلی صفوں سے اُٹھ کر مولانا ظفر علی خان کے پاس آکر بیٹھ جانا اور ترجمہ کے ایک ایک لفظ پر کڑی نگاہ رکھنا کہ آیا اُردو الفاظ انگریزی متن کا صحیح مفہوم ادا کرتے ہیں یا نہیں‘ اس بات کا بین ثبوت تھا کہ ان کا قرار داد کی ترتیب و تدوین میں یقیناًبڑا دخل تھا۔

لیگ کا کھلا اجلاس

22 مارچ کی سہ پہر کو لیگ کا کھلا اجلاس ہوا۔ نواب شاہ نواز خان ممدوٹ نے خطبہ استقبالیہ پڑھا۔ لوگ بڑے اطمینان اور سکون سے سنتے رہے‘ آخر میں انہوں نے لاہور کی بادشاہی مسجد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مسجد کی حالت بہت خراب ہوگئی ہے۔ اندیشہ ہے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے عالمگیر اعظم کی اس تاریخی یادگار کو کہیں زیادہ نقصان نہ پہنچ جائے۔ پھر انہوں نے سرسکندر کی ان کوششوں کا ذکر کیا جو وہ مسجد کی مرمت کے سلسلہ میں کر رہے تھے‘ جونہی سرسکندر کا نام آیا پنڈال میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک کہرام مچ گیا۔ چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں ’’ہم نہیں سنتے‘ سر سکندر کا نام مت لو‘ بیٹھ جاؤ‘ ہم یہ نام سننا گوارہ نہیں کرتے‘‘ پھر شرم شرم کے نعرے بلند ہونے لگے‘ نواب صاحب بے چارے متحیر و پریشان کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جب شور ہر لمحہ بڑھنے لگا تو وہ چپکے سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔

سرسکندر خود بھی نواب صاحب کے پیچھے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے‘ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عوام کے غم و غصہ کا یہ مظاہرہ دیکھا تو اُٹھ کر پنڈال کے عقبی دروازے سے باہر چلے گئے اور پھر دوبارہ لیگ کے کھلے اجلاس میں تشریف نہیں لائے۔

قائداعظمؒ صدارتی تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ انہوں نے کچھ دیر اُردو میں خیالات کا اظہار فرمایا پھر انگریزی میں بولنے لگے۔ گذشتہ 2 سال کے واقعات کا خلاصہ بیان کیا۔ پھر جنگِ یورپ کے متعلق لیگ کی پالیسی کی وضاحت کی اور آخر میں دو قوموں کا نظریہ پیش کرتے ہوئے انہوں نے لالہ لاجپت رائے کا ایک خط پڑھ کرسنایا جو موصوف نے 1924 میں بنگال کے مشہور لیڈر سی آر داس کو لکھا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں‘ ان دونوں کو ایک دوسرے میں مدغم کرکے ایک قوم بنانا قطعاً ناممکن ہے۔ لالہ لاجپت رائے چونکہ ہندو قوم کی ذہنیت کے صحیح علمبردار سمجھے جاتے تھے اس لیے ان کے اس خط نے لوگوں کو ششدر کر دیا۔ ملک برکت علی مرحوم سٹیج پر بیٹھے تھے‘ ان کے منہ سے نکل گیا کہ لاجپت رائے نیشنلسٹ ہندو تھے۔ قائداعظمؒ نے زور سے کہا کہ کوئی ہندو نیشنلسٹ نہیں ہوسکتا۔ ہر ہندو اوّل و آخر ہندو ہے اس پر پنڈال میں خوب تالیاں بجیں۔

رات کے گیارہ بجے مجلس انتخاب مضامین کا اجلاس ختم ہوا‘ تو میں اور ملک برکت علی مرحوم ایک ہی موٹر میں واپس آئے۔ اس زمانے میں مَیں ٹیمپل روڈ پر ملک صاحب کے پڑوس میں رہتا تھا۔ راستے میں‘ میں نے ان سے کہا کہ قرار داد کے الفاظ میں کچھ نقص ہے‘ آپ اس کو رفع کرا دیجئے۔

انہوں نے پوچھا ’’کیا نقص ہے؟‘‘

میں نے عرض کیا کہ ’’پہلے یہ بتائیے کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے سے جس کو آپ اپنی مملکت میں شامل کرنا چاہتے ہیں‘ آپ کی مراد کیا ہے؟‘‘

کہنے لگے ’’یہی‘ پنجاب‘ سرحد‘ بلوچستان اور سندھ۔‘‘

میں نے کہا ’’تو پھر آپ قرار داد میں واضح طور پر ان صوبوں کے نام کیوں نہیں لیتے؟‘‘

ملک صاحب نے کہا ’’اس سے کیا فائدہ ہوگا؟‘‘

میں نے عرض کیا کہ ’’آپ کو معلوم ہے کہ پورے پنجاب میں ہماری اکثریت نہیں۔ گیارہ یا بارہ ضلعے ایسے ہیں جہاں ہم اقلیت میں ہیں۔ اگر آپ نے علاقائی ردوبدل کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت کے حصے کو باقی ملک سے علیحدہ کیا تو نصف پنجاب کٹ جائے گا۔ حالانکہ قرار داد مرتب کرتے وقت پورا پنجاب آپ کے ذہن میں تھا۔ اوّل تو جہاں آپ نے شمال مغربی ہند کا ذکر کیا ہے‘ وہاں پنجاب‘ سندھ‘ بلوچستان اور سرحد کے نام صراحت سے لینا چاہیے اور دوسرا علاقائی رد و بدل کے الفاظ حذف کر دیجئے۔‘‘

ملک صاحب آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے رُکن تھے اور قرار داد کی ترتیب و تدوین میں ان کا بھی ہاتھ تھا اس لیے ضابطے کے مطابق وہ قرار داد پر اعتراض نہیں کرسکتے تھے‘ تاہم انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں دوسرے روز اسی مضمون کی ترمیم پیش کر دوں۔

ترمیم کا جواب: دوسرے روز بحث شروع ہوئی تو میں نے قرار داد میں ترمیم پیش کی اور تفصیل سے اپنا نقطہ نگاہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ اگر آپ لوگ پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو مجوزہ مملکت میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو جہاں آپ نے ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی علاقوں کا ذکر کیا ہے وہاں صاف لفظوں میں ان صوبوں کے نام لیجئے تاکہ ہمارے مخاطب اور مخالف دونوں ہمارے مطالبے کی حقیقت کو ابھی سمجھ جائیں ورنہ علاقائی ردوبدل کے تحت پنجاب اور بنگال کا تقریباً نصف حصہ کٹ جائے گا۔

میری ترمیم کا جواب نوابزادہ لیاقت علی خان نے دیا اور فرمایا کہ ’’ہم نے ایک مصلحت کی وجہ سے صوبوں کے نام نہیں لیے‘ اگر ہم پنجاب کا نام لے دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری مملکت کی سرحد گوڑگانوہ تک ہوگی۔ حالانکہ ہم علاقائی ردوبدل کے تحت‘ دہلی اور علی گڑھ کو جو ہماری تہذیب اور تعلیم کے مراکز ہیں‘ مجوزہ مملکت میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مطمئن رہیے‘ علاقائی ردوبدل کا یہ مطلب نہیں کہ پنجاب کا کوئی حصہ ہاتھ سے دینا پڑے گا۔‘‘

نواب زادہ کے اس جواب پر ایوان میں خوب تالیاں بجیں۔

شیر بنگال کا لطیفہ: مجلس انتخاب مضامین کے اس اجلاس میں دو ایک لطیفے بھی ہوئے۔ قائداعظمؒ تقریر کر رہے تھے کہ باہر شور اُٹھا‘ قائداعظمؒ نے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے؟ ایک شخص اُٹھ کر باہر گیا اور واپس آکر انگریزی میں کہنے لگا کہ شیر بنگال آئے ہیں‘ اس کے اصل الفاظ تھے (The Tiger of Bengal Has Come) اتنے میں مولوی فضل الحق جھومتے ہوئے پنڈال میں داخل ہوئے‘ کلکتہ سے لاہور تک کے سفر کی کوفت چہرے سے عیاں تھی۔ سٹیشن سے سیدھے یہاں چلے آرہے تھے‘ شیو نہ بنانے کی وجہ سے داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور بغیر پھندے کی ترکی ٹوپی پر حسب معمول ایک ایک انچ میل چڑھا ہوا تھا۔ چہرے کی سیاہ رنگت کے ساتھ سپید انگرکھا عجیب بہار دکھا رہا تھا۔ قائداعظمؒ نے ان کو اس شان سے آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ ’’جب شیر آجائے تو میمنے کو چھپ جانا چاہیے۔‘‘

قرار داد کے بعد: جب اجلاس ختم ہوا تو اکثر لوگوں کی زبان پر یہ فقرہ تھا کہ ’’تجویز تو منظور ہوگئی ہے‘ اب دیکھیں پاکستان کب بنتا ہے؟‘‘

چنانچہ چند روز کے قیام کے بعد جب قائداعظمؒ دہلی روانہ ہونے لگے تو سٹیشن پر انہیں الوداع کہنے کے لیے ایک بہت بڑا مجمع تھا‘ وہاں بھی ایک شخص نے پوچھ ہی لیا ’’کیوں حضور‘ اب ہماری آزاد مملکت کب بنے گی؟‘‘

قائداعظمؒ نے مسکرا کر جواب دیا ’’سب کچھ آپ لوگوں کی کوشش پر منحصر ہے۔‘‘

