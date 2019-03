’پاکستان کا پیسہ واپس کرو اور جہاں مرضی رہو‘ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ پر یہ کس نے لکھا؟ پتا چل گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا پر نواز شریف کی جعلی میڈیکل رپورٹ تیزی سے وائرل ہورہی ہے جس میں انہیں پاکستان کا پیسہ واپس کرنے کا کہا گیا ہے۔

مریم نواز کی جانب سے میاں نواز شریف کی آن لائن میڈیکل رپورٹ ٹوئٹر پر شیئر کی گئی تو کسی نے اس رپورٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور اس پر لکھ دیا کہ ’ پاکستان کا پیسہ واپس کرو اور جہاں مرضی رہو‘ اور سوشل میڈیا پر شیئر کردی۔

یہ جعلی میڈیکل رپورٹ آن کی آن میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ۔ ن لیگ کے کارکنوں نے چغتائی لیب لاہور کو نشانے پر رکھ لیا اور اس کے بائیکاٹ کی مہم شروع کردی،بائیکاٹ چغتائی لیب اس وقت ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے۔

Just got back after meeting MNS. His doctor’s concern was not unfounded. The blood tests done yesterday reveal a further raise in his CREATININE levels which means his kidney function has deteriorated. His kidney disease is already at stage 3. The pain in the flanks persists. pic.twitter.com/5kdSLKxjTG