بابراعظم، کے ایل راہول اور سٹیو سمتھ میں سے کون سا بلے باز بہتر ہے؟ صارف کے سوال بریڈ ہوگ نے ایسا جواب دیدیا کہ ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہو جائے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے سابق سپنر بریڈ ہوگ نے انتہائی دلچسپ انداز میں پاکستان ٹی 20 ٹیم کے کپتان بابراعظم کو آسٹریلین بلے باز سٹیو سمتھ اور بھارتی بلے باز کے ایل راہول سے بھی بہترین قرار دیدیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق بریڈ ہوگ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک صارف کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ایک صارف نے ان سے پوچھا ”کون بہترین ہے سر؟ ۔۔۔ بابر یا سمتھ“ جس پر بریڈ ہوگ نے دلچسپ انداز میں جواب دیا کہ ”بابراعظم، اسے ابھی تو آﺅٹ نہیں کیا میں نے۔۔۔“

Babar, haven't got him out yet.???????????????????? https://t.co/dtgJyaf755