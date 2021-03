پاکستان پھر سےحصولِ منزل کےسفر پر چل نکلا ہے: عمران خان

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بحیثیت قوم اب تک ہم اپنی بےپناہ صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کرنےمیں ناکام رہےہیں کیونکہ ہم نےقائدکی راہ کاسراغ کھو دیا لیکن اب اپنے طاقتور طبقےکو قانون کےتابع کرکے اوراحساس، پناہ گاہوں اورصحت کارڈجیسےمنصوبوں کےذریعے پاکستان پھر سےحصولِ منزل کےسفر پر چل نکلا ہے۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ 1500 سال قبل ہمارےنبی پاک ﷺ نےمدینہ میں پہلی فلاحی ریاست کی بنیاد ڈالی جس کی عمارت قانون کی بالادستی، اہلیت کی قدر اور رحم و برداشت پراستوارکی گئی اورجس میں تحصیلِ علم کومقدس فریضہ قرار دیاگیا۔ چنانچہ دو ہی دہائیوں میں مسلمان آئندہ کئی صدیوں کیلئےعظیم ترین تہذیب کےحامل بن گئے۔جب مسلمان نبی کریم ﷺ کے دیے گئے رہنما اصولوں پر عمل پیرا ہوئے تو ان کی تہذیب پھلنے پھولنے لگی۔

15 centuries ago our Holy Prophet PBUH set up the first welfare state in Madina: based on rule of law, meritocracy, compassion & tolerance; & where quest for knowledge was made a sacred duty. In a couple of decades Muslims became the greatest civilisation for next few centuries.

وزیر اعظم کے مطابق 81 برس قبل آج ہی کے روز ہمارے قائد نے عظیم فلسفی و شاعر علامہ اقبال کے تصورات اور ریاستِ مدینہ کے انہی اصولوں کی روشنی میں ہمیں پاکستان کا خواب دکھایا۔اب تک تو ہم اپنی بےپناہ صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کرنےمیں ناکام رہےہیں کیونکہ ہم نےقائدکی راہ کاسراغ کھو دیا۔

انہوں نے کہا کہ اپنےطاقتور طبقےکوقانون کےتابع اوراحساس، پناہ گاہوں اورصحت کارڈجیسےمنصوبوں کےذریعے فلاحی ریاست کی جانب پیش قدمی کرتےہوئے آج پاکستان پھر سےحصولِ منزل کےسفر پر چل نکلا ہے۔

So far we have been unable to achieve our great potential because we lost sight of our Quaid's vision. Today Pakistan is back on track to realise that ideal by bringing the powerful under rule of law & setting up a welfare state with our progs of Ehsaas, Panagahs & health cards.