دوران پرواز روتے ہوئے بچے کو سلانے والے  پی آئی اے ملازم کو اقوام متحدہ کی جانب سے ایوارڈ مل گیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )دوران پرواز روتے ہوئے بچے کو سلانے پر اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے نے پی آئی اے کے چیف فلائٹ اٹینڈنٹ توحید داؤد پوتا کو ایوارڈ سے نوازا ہے۔

واضح رہے کہ کچھ عرصہ قبل تو حید داؤڈ پوتا کی تصاویر سامنے آئی تھیں جس میں انکو ایک بچے کو سلاتے ہوئے دیکھا جاسکتا تھا۔ معروف کمنریٹر فخر عالم نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کی تھی۔ جس میں بتایا گیا تھا کہ خاتون کے پاس دو بچے تھے جن میں سے ایک بچہ چپ نہیں کررہا تھا، بچے کو چپ کروانے کے لیے جہاز میں موجود تمام خواتین نے کوشش کی مگر وہ ناکام رہیں جس کے بعد توحید داؤد پوتا نے بچے کو پکڑ کر اپنے کندھے کے ساتھ لگاکر سلایا۔یہ خوشگوار واقعہ پی آئی اے کی کراچی سے اسلام آباد پرواز کے دوران پیش آیا تھا۔

پی آئی اے کی جانب سے ایوارڈ وصولی کی ویڈیو بھی شیئر کی کی گئی ہے۔ پی آئی اے حکام کے مطابق توحید داؤد پوتا کو دوران پرواز روتے بچے کو سلانے پر یو این ویمن کی جانب سے ’ہی فار شی‘ کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔یو این ویمن کی جانب سے توحید داؤد پوتا کو صنف کی حساسیت کو سمجھنے، خواتین کی مدد کرنے، ان کے ساتھ ہمدری کا اظہار کرنے، عزت دینے اور خواتین کی نگہداشت کرنے پر مذکورہ ایوارڈ دیا گیا۔توحید داؤد پوتا کو یو این ویمن پاکستان کی اعلیٰ عہدیدار نے ایوارڈ سے نوازا اور تقریب میں اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیم سمیت پی آئی اے کے اعلیٰ عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔

Mr. Touheed Daudpota, crew of #PIA, whose photos of soothing a baby went viral, was declared by @unwomen_pak the #HeforShe champion for displaying empathy, gender sensitivity, respect & care to a women pax, upholding long traditions of '#GreatPeopletoFlyWith' #GenerationEquality pic.twitter.com/Gr76ZeRIeL