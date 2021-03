کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے سابق سٹار آل راونڈر شاہد آفریدی نے نجی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا اعلان کردیا ۔نجی یونیورسٹی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شاہد آفریدی نے کہا کہ میں اس سے پہلے کبھی یونیورسٹی نہیں گیا ،میرے لیے کرکٹ ہی سب کچھ تھی ۔انہوں نے کہا کہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں یونیورسٹی میں داخلہ لے رہا ہوں اور طلباءکے ساتھ مل کر پڑھوں گا۔شاہد آفریدی نے کہا کہ جب انٹری ٹیسٹ دوں گا تو پتہ چلے گا کہ میرٹ لسٹ پر کس ڈیپارٹمنٹ میں میرا نام آیا ہے؟۔ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کی ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں، نیا پاکستان جب بنے گا جب یہاں لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے، پہلے کبھی یونیورسٹی نہیں گیا تھا لیکن اب اسی یونیورسٹی میں داخلہ لوں گا، اپنی فاونڈیشن کے ذریعے بھی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کام کررہا ہوں۔

۔۔۔۔۔۔ویڈیو دیکھیں ۔،۔۔۔۔

Afridi says he is going to take admission in university for higher studies. pic.twitter.com/LJVR24oaCc