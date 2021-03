انضمام الحق نے کورونا کو شکست دے دی 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم کے سابق کپتان انضمام الحق نے بھی کورونا وائرس کو شکست دے دی ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر سپورٹس رپورٹر ساجد نے بتا یا ہے کہ انضمام الحق کورونا وائرس سے صحت یاب ہو گئے ہیں ،انہوں نے کورونا کے دو ٹیسٹ کرائے جن کی رپورٹ منفی آئی ہے ۔واضح رہے کہ انضمام الحق کورونا وائرس کا شکار ہونے کے بعد قرنطینہ ہوگئے تھے ۔

Former Pakistan captain Inzamam-ul-Haq has recovered from COVID-19 after returning 2 negative tests following a period of self-isolation