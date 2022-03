پاکستان میں 2 سال بعد کورونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی

اسلام آباد (ویب ڈیسک) ملک بھر میں تقریباً دو سال بعد آج پہلا روز ہے جب کورونا وائرس سے کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔

نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر (این سی او سی) کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کی تشخیص کے لیے 34 ہزار476 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 443 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔

گزشتہ روز کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 1.28 فیصد ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ 455 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔

این سی او سی کی جانب سے کیے گئے ٹوئٹ میں بتایا گیا ہے کہ الحمدللہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ سے ملک میں کوئی موت نہیں ہوئی! یہ تقریباً 2 سال میں پہلی بار ہوا ہے۔

Statistics 23 Mar 22

Total Tests in Last 24 Hours: 34,476

Positive Cases: 443

Positivity %: 1.28%

Deaths :0

Patients on Critical Care: 455

Alhamdolilah no COVID related death reported in last 24 hours! This is first time in almost 2 years! ???????? ???????? ????????