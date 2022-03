پٹرول کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے بعد شہری نےسواری کیلئے گھوڑا خرید لیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) پٹرول کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان بھارتی شخص نے سفرکے لئے گھوڑا خرید لیا، پٹرول کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں سے تنگ کربھارت میں ایک شخص نے موٹرسائیکل بیچ کر گھوڑا خرید کرلیا۔

اورنگ آباد کے ایک کالج میں نوکری کرنے والے شیخ یوسف کا اپنے گھوڑے کا نام’جگر‘رکھا ہے اوروہ اب روزانہ گھرسے کالج اورکالج سے گھرگھوڑے پرہی جاتے ہیں۔

#WATCH Maharashtra | Aurangabad's Shaikh Yusuf commutes to work on his horse 'Jigar'. " I bought it during lockdown. My bike wasn't functioning, petrol prices had gone up & public transport wasn't plying. which is when I bought this horse for Rs 40,000 to commute," he said (14.3) pic.twitter.com/ae3xvK57qf