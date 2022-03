سابق امریکی خاتون اول ہلیری کلنٹن کا کورونا ٹیسٹ مثبت آگیا

نیویارک (طاہرمحمود چوہدری سے) امریکہ کی سابق خاتون اول ہلیری کلنٹن نے منگل کی رات اعلان کیا ہے کہ انہوں نے کورونا (کوویڈ 19) کا ٹیسٹ کروایا جس کا کا رزلٹ مثبت آیا ہے. وہ ہلکی سردی لگنے جیسی علامات محسوس کر رہی ہیں.

سابق امریکی سکریٹری آف سٹیٹ نے ٹویٹر پر اپنی تشخیص کا انکشاف کرتے ہوئے اعلان کیا کہ "وہ اب ٹھیک محسوس کر رہی ہیں۔ سابق صدر بل کلنٹن کا کوویڈ 19 کا رزلٹ منفی آیا ہے. اور وہ گھر میں قرنطینہ میں رہیں گے".

Well, I've tested positive for COVID. I've got some mild cold symptoms but am feeling fine. I'm more grateful than ever for the protection vaccines can provide against serious illness. Please get vaccinated and boosted if you haven't already!