وفاقی وزیر پیرا گلائیڈنگ کے دوران حادثے میں بال بال بچ گئے

مظفر آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر عمر ایوب ’یوم پاکستان پیرا گلائیڈنگ فیسٹیول‘ کے موقع پر پیرا گلائیڈنگ ٹیک آف کے دوران بال بال بچ گئے جس سے ان کے بازوؤں اور ٹانگوں پر معمولی زخم آئے ہیں۔

یوم پاکستان پیرا گلائیڈنگ فیسٹیول میں عمر ایوب نے از خود پیرا گلائیڈنگ کی کوشش کی اور ٹیک آف کے دوران وہ پھسل گئے۔ واقعہ میں عمر ایوب کسی بڑے حادثے سے بچ گئے اور مجموعی طورپر محفوظ رہے لیکن ان کے بازوؤں اور ٹانگوں پر معمولی زخم آئے ہیں۔سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ ٹیک آف کے دوران پیراموٹر کے انجن میں مسئلہ پیدا ہوا اور میں الحمدللہ بحفاظت لینڈ کر گیا، ایڈونچر سپورٹس میں یہ ایک معمول کا مسئلہ ہے اور اس میں سنسنی خیزی کی ضرورت نہیں ہے۔

Various media channels are reporting that I have been injured in a Paramotor Accident. It is incorrect. The Paramotor developed engine problem during takeoff and I landed safely Alhumdolillah. It is a routine issue in Adventure Sports and does not require sensationalism.