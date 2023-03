کتنے فیصد پاکستانی پی ایس ایل کے میچز دیکھتے ہیں ؟ گیلپ کے نئے سروے کا نتیجہ جان کر آپ کی بھی حیرت کی انتہا نہ رہے گی 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان سپر لیگ کے سیزن 8 کی مقبولیت سے متعلق گیلپ کا نیا سروے سامنے آ گیاہے جسے کے نتائج یقینا آپ کو بھی حیران کر دیں گے ۔

تفصیلات کے مطابق پی ایس ایل کا سیزن 8لاہور قلندرز نے ملتان سلطانز کو فائنل میں شکست دیتے ہوئے اپنے نام کیا ،تاہم گیلپ نے جب پاکستانیوں سے رائے جاننے کیلئے سروے شروع کیا تو شہریوں کے جوابات نے سب کو حیران کر دیا ،گیلپ کی جانب سے سروے میں حصہ لینے والے پاکستانیوں سے سوال پوچھا کہ ” کیا آپ نے کبھی پی ایس ایل کا میچ دیکھا ہے چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو؟“ سروے میں شامل بالغ مرد اور عورتوں کی 51 فیصد تعداد نے کہا کہ انہوں نے کبھی پی ایس ایل کا میچ نہیں دیکھا جبکہ 49 فیصد آباد ی نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے پی ایس ایل میں دلچسپی ظاہر کی ۔

یاد رہے کہ نجم سیٹھی نے پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کہا تھا کہ 150 ملین سے زائد لوگوں نے اسے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر دیکھا ہے ،یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جبکہ آئی پی ایل کی اس مرحلے میں ڈیجیٹل ریٹنگ 130 ملین تھی لیکن پی ایس ایل کی 150 ملین سے تجاوز کر گئی ہے ، جو کہ پاکستان کیلئے ایک بڑی کامیابی ہے ۔

