ورون دھون اور جھانوی کپور کی فلم "بوال" کی ریلیز کی نئی تاریخ کا اعلان

ممبئی(ویب ڈیسک)بالی ووڈ کے معروف اداکار ورون دھون اور جھانوی کپور کی نئی فلم"بوال" کی ریلیز کے لیے نئی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔

فلم کی پروڈکشن کمپنی ناڈیاڈ والا گرینڈ سنز نے اپنے آفیشل ٹوئٹر اکاؤنٹ پر فلم "بوال" کی ریلیز کے لیے نئی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے ،کمپنی کی جانب سے ٹوئٹ میں لکھا گیا ہے کہ" نیشنل ایوارڈ ونرز ساجد ناڈیاڈ والا اور نتیش تیواری فلم "بوال" کے ساتھ واپس آ گئے ہیں۔فلم 6 اکتوبر کو زبردست تخلیق کے ساتھ اپنے قریبی تھیٹرز میں دیکھیں، جس میں ورون دھون اور جھانوی کپور مرکزی کردار ادا کرتے نظر آئیں گے"۔

