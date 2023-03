او ٹی ٹی پر فلم "پٹھان" کے حذف شدہ مناظر دیکھ کر شائقین کاسینما گھروں میں دوبارہ ریلیز کا مطالبہ

ممبئی(ویب ڈیسک)بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کی فلم "پٹھان" کا "ایمیزون پرائم "پر "ایکسٹینڈیڈ ورژن" دیکھ کر مداحوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا, شائقین سینما گھروں میں دوبارہ ریلیز کا مطالبہ کرنے لگے۔

ایمیزون پرائم پر ریلیز ہونے والے فلم ’پٹھان‘ کے "ایکسٹینڈیڈ ورژن" میں کچھ ایسے مناظر بھی شامل ہیں جو فلم کی سنیما گھروں میں ریلیز کے دوران حذف کر دیے گئے تھے۔شاہ رخ خان کے مداحوں کی بڑی تعداد نے سوشل میڈیا پر فلم کا "ایکسٹینڈیڈ ورژن" دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا ہے, جبکہ کئی صارفین نے سینما گھروں میں دوبارہ ریلیز کا مطالبہ کرنا شروع کردیا۔

#PathaanOnPrime

Absolutely ANGAAR music and entry ????????How stupid is @yrf to remove this scene! Can't imagine the cheers and claps in single screens! They have given 5-6 slow mo entries to Jim, and had 1 perfectly timed one for SRK, but deleted it. WHY?? WHY?? @iamsrk #Pathaan pic.twitter.com/Z3nu1iw37K