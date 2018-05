رمضان کے مہینے میں ملالہ یوسف زئی کی ایسی تصویر منظر عام پر آگئی کہ آپ کے بھی غصے کی انتہا نہ رہے گی ،سوشل میڈ یا پر کھلبلی مچ گئی

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن )نوبل انعام یافتہ پاکستانی ملالہ یوسفزئی لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے پر دنیا بھر میں جانی جاتی ہیں اور وہ اس مقصد کے لیے بھر پور کام کرتی ہیں تاہم یہ بات افسوسناک ہے کہ امریکہ میں زیر تعلیم پاکستانی بچی سبیکا کی سکول میں فائرنگ کے دوران ہلاکت پر ملالہ سف زئی نے ایک بھی لفظ نہیں کہا بلکہ اس کے بعد ملالہ نے رنگوں میں رنگے ہوئے ایک تصویر ٹوئیٹر پر شیئر کی جووائرل ہو گئی ہے۔اس تصویر پر لوگوں نے اپنے بھر پور غم وغصے کا اظہار کیا ۔

ملالہ نے تصویر کے ساتھ کیپشن میں لکھ اکی یہ ایک رنگین دن ہے۔یہ تصویر دیکھ کہ ملالہ یوسفزئی کے ہندو مداحوں نے بھی پوچھنا شروع کردیا کہ آج توہولی نہیں ہے پھر یہ رنگوں میں کیوں رنگی ہوئی ہیں ۔

#HappyHoli to all and this is the festival of colours....Hope you really enjoyed the beautiful moment with your Oxford friends #Oxholi pic.twitter.com/gNNpEJr6nc