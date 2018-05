کراچی میں جنید جمشید کے نام پر تعمیر کی گئی مسجد لوگوں کیلئے کھول دی گئی، تصاویر سوشل میڈیا پر آئیں تو ہر کوئی کہہ اٹھا ”سبحان اللہ“

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف مذہبی سکالر جنید جمشید مرحوم کے نام پر کراچی میں تعمیر ہونے والی مسجد لوگوں کیلئے کھول دی گئی ہے اور اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں۔

اداکارہ اور مارننگ شو کی میزبان صنم بلوچ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر مسجد کی تصاویر جاری کرتے ہوئے لکھا ”کراچی کے علاوہ سنگر چورنگی، کورنگی جے یونٹ 2 میں تعمیر جنید جمشید مسجد کا آج افتتاح ہو گیا۔ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے جس کا نام مرحوم جنید جمشید کی یاد میں ان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ برائے مہربانی جنید جمشید بھائی کو اپنی دعاﺅں میں یاد رکھئے گا!!!“

'Junaid Jamshed Masjid' has been inaugurated today at Singer Chowrangi #Korangi at J. Unit 2, #Karachi. Such a beautiful mosque. The mosque has been named in loving memory of our beloved and dearest #JJ. Please do remember Junaid Bhai in your prayers! ???? #JunaidJamshed #Ramazan pic.twitter.com/dQ52QCam2G