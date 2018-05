”یہ تحریک انصاف کے اس منصوبے کا حصہ ہے “نعیم الحق نے دانیا ل عزیز کو تھپڑ مارا تو مریم اورنگیز نے ایسی بات کہہ دی کہ عمران خان بھی حیران پریشان رہ جائیں گے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )گزشتہ روز تحریک انصاف کے رہنما نعیم الحق نے لیگی رہنما دانیال عزیز کو نجی نیوز چینل کے پروگرام کے دوران تھپڑ مارا تو اس موضوع پر سوشل میڈ یا پر خوب بحث ہوئی ،کئی لوگوںنے نعیم الحق کے اس عمل کو قابل مذمت قراردیا تو بہت سے لوگوں نے اس کی حمایت بھی کی لیکن اس معاملے پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے زور دار بیان دیتے ہوئے اسے تحریک انصاف کے 100روزہ منصوبے کا آغاز قرار دے دیا ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے 100 روزہ منصوبے سے خود پر کنٹرول اور فطری پرتشدد رجحانات کو نکال دیا گیا ہے۔ 100 روزہ منصوبے کو نافذ کرنے کا آغاز ہو گیا ہے۔اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹوئٹر پر ہیش ٹیگ #PTIKayLoafer ٹاپ ٹرینڈز میں شامل ہے۔

Lack of self control and inherent violent tendencies conveniently omitted from the PTI 100 days plan. The implementation of 100 days plan begins ... pic.twitter.com/Ixm4nq91d2