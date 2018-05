تحریک انصا ف کی ماں کہلانے والی معروف ترین خاتون رہنما نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا اور ساتھ ہی ایسی وجہ بتا دی کہ عمران خان کے پیروں تلے واقعی زمین نکا ل دی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )تحریک انصاف کی ماں ںسمجھی جانے والی اہم خاتون رہنما اور بانی کارکن فوزیہ قصوری نےباقاعدہ طور پر پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے استعفے کا عکس شیئر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں نے عمران خان اور متعلقہ رہنماؤں کو استعفیٰ بھجوا دیا ۔فوزیہ قصوری نے اپنے استعفے میں کہا کہ جناب عمران خان صاحب!میں نے تحریک انصاف میں چھوڑنے کا فیصلہ کرلیا ہے جسے جان کر آپ کو حیرانی نہیں ہو گی ،بہرحال اس موقع پر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیو نکہ آپ نے مجھے ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا جہاں میں نے انصاف کے اصولوں ،میرٹ اور احتساب کے ساتھ اپنا سیاسی کیرئیر بنا یا ۔ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں میرٹ ،احتساب اور انصاف کے اصول ہماری جماعت کے کلچر میں جڑے ہوئے تھے تاہم 2013سے تحریک انصاف نے جو سمت اختیار کی اس سے مجھے سخت مایوسی ہوئی ،اس کے بعد سے تحریک انصاف تبدیلی کی امید لگائے ہوئے کروڑوں پاکستانیوں کی خواہشات کی ترجمانی کرتی ہوئی بھی نہیں دکھائی دی ۔فوز یہ قصوری نے کہا کہ عمران خان نے تحریک انصاف کی لگام ان الیکٹیبلز کے ہاتھ میں دے دی جن کے خلاف ہم نے اس پارٹی کے آغاز میں آواز اٹھائی تھی،ان الیکٹیبلز کے خلاف ہمارے بہت سے کارکنوں نے اپنی جانیں تک بھی قربان کیں ۔انہوں نے کہا کہ اب میں تحریک انصاف کی کسی بھی کارروائی کا دفاع کرنے کا حق نہیں رکھتی لہذا میرا باقاعدہ استعفیٰ قبول کیا جائے ۔

I sent this message of resignation to @ImranKhanPTI and other leaders in the party a few moments ago. A message to my supporters in and outside PTI will follow shortly. May Allah guide us All. pic.twitter.com/e4dMlNGesD