”میں نے تو 2013 میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ کام ہونے والا ہے “ حامد میر نے اپنے پرانے پروگرام میں ایسی کونسی پیشگوئی کی تھی ؟ ایسا کلپ شیئر کر دیا کہ سن کر نوازشریف کہیں گے دیکھا میں نے سب کچھ سچ کہا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نوازشریف کا کہناتھا کہ پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس قائم کرتے ہی مشکلات اور دباو¿ بڑھادیا گیا، 2014 میں حکومت کےخلاف دھرنے کرائے گئے، ان دھرنوں کا مقصد مجھے دباو¿ میں لانا تھاتاہم اب اس حوالے سے حامد میر میدان میں آ گئے اور انہوں نے اپنے ایک پرانے پروگرام کا کلپ شیئر کرتے ہوئے کہاہے کہ میں نے یہ بات 2013 میں ہی بتا دی تھی ۔

تفصیلات کے مطابق حامد میر کی جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے پانچ سال پرانے کلپ میں ان کا کہناتھا کہ ”ہمیں انتظار رہے گا کہ مارچ 2014 میں کیا ہوتاہے کیونکہ اطلاعات ہیں کہ پرویز مشرف کے حامی ان کو بچانے کیلئے صرف عدالت میں جنگ نہیں لڑیں گے بلکہ سڑکوں پر بھی آئیں گے ، ایک لانگ مارچ کریں گے اور یہ بالکل نہیں کہیں گے کہ ہمارا اصل مقصد مشرف کو بچانا ہے بلکہ وہ کہیں گے کہ ہم نے نظام تبدیل کرنا ہے ۔حامد میر کا کہناتھا کہ مشرف کو بچانے کیلئے بہت سے چہرے سامنے آنے والے ہیں اور آپ کو بہت حیرانگی ہو گی کہ یہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں ۔“

ویڈیو دیکھیں:

I predicted in Nov 2013 about a long march in 2014 and made it clear that main objective of long march will be to save Musharraf from treason trial not a political change pic.twitter.com/L1Qs8yiOHk