وزیر اعلی پنجاب کی کرنل سہیل عابد شہید کے گھر آمد،انگوری روڈ شہید کے نام منسوب کرنے کا اعلان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعلی پنجاب شہباز شریف نے انگوری روڈ کرنل سہیل عابد شہید کے نام منسوب کرنے کا اعلان کردیا۔

Visited residence of Col Sohail Abid Shaheed to offer Fateha today. Was deeply moved by courage & fortitude of his family. Sons of the soil like Col Sohail are our pride & our identity. No sacrifice can be more supreme than that of a life. The whole nation is deeply indebted!