اے بی ڈویلیئر کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے بعد پاکستانی کھلاڑی بھی میدان میں آگئے ، شعیب ملک نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ان سے ایسی فرمائش کردی کہ آپ بھی ان کی حمایت پر مجبور ہو جائیں گے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )دنیا ئے کرکٹ کے بہترین بلے باز اے بی ڈویلیئر نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو دنیا بھر کے کھلاڑیوں کی طرح پاکستانی کھلاڑیوں نے بھی اپنے اپنے انداز میں انہیں خراج تحسین پیش کیا لیکن شعیب ملک نے اے بی ڈویلیئر سے ایسی خواہش کا اظہار کردیا کہ آپ بھی ان کی حمایت کریں گے ۔

تفصیل کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئیٹر پر اے بی ڈویلیئرز نے انٹر نیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا توسوشل میڈ یا پر ہنگامہ برپا ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے چند گھنٹوں میں #ABDevilliersٹاپ ٹرینڈ بن گیا ۔پاکستانی کھلاڑیوں نے بھی اس معاملے پر اپنے جذبات کا اظہار کیا ۔

محمد حفیظ نے اے بی ڈویلیئرز کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے شاندار کیئریر پر آپ کو بہت بہت مبارک ہو ،ہمیں ایسی انٹرٹینمنٹ مہیا کرنے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ۔ان کا کہناتھا کہ اے بی فیلڈ میں سب سے مشکل حریف اور بہترین انسان ہیں ۔محمد حفیظ نے انہیں مستقبل کے لیے نیک تمناﺅ ں کا پیغام بھی دیا ۔

Congratulations to @ABdeVilliers17 on wonderful & graceful Career ???????????????? , thanks for all the entertainment u provided to all of us , one of the toughest competitor in the Feild & fine human being , Good luck for ur future plans , stay blessed — Mohammad Hafeez (@MHafeez22) May 23, 2018

پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی آصف علی نے کہا کہ اتنی شارٹس شائد ہی کسی کھلاڑی کے پاس ہوں ،اے بی ڈویلیئر جیسا کھلاڑی دوبارہ نہیں آئے گا ،میں بھی ان کی گیم دیکھ کر سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔

Itni shots shayad hi kisi player ke pass hon. @ABdeVilliers17 jesa player dobara nahi aye ga. Mai khud bhi unki game dekh ker seekhne ki koshish kerta hun. pic.twitter.com/po1d9QYWVb — Asif Ali (@AasifAli2018) May 23, 2018

شعیب ملک نے افسوسناک طریقے سے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہا ”اے بی !تسی نہ جاﺅ “۔

AB!!!!!!!!!!!!!!! Tussi na jao ???? https://t.co/QjeNBObUS1 — Shoaib Malik (@realshoaibmalik) May 23, 2018

بھارتی کھلاڑی سریش رائنا نے کہا کہ دنیا کرکٹ اے بی ڈویلیئرز کو یاد رکھے گی ۔

The world of cricket will definitely miss you, @ABdeVilliers17! Loads and loads of love from all of us in India. Enjoy your second innings. #TopMan #Mr360 #Superman — Suresh Raina (@ImRaina) May 23, 2018

وریندر سہواگ نے اے بی ڈویلیئر کو کہا کہ انہیں دنیا کرکٹ میں بہت زیادہ پیار ملا ۔

Congratulations @ABdeVilliers17 , the most loved cricketer in the world, on a wonderful career. International cricket will be poorer without you, but you will continue to be celebrated by cricket fans around the world pic.twitter.com/uA7CBlYE9F — Virender Sehwag (@virendersehwag) May 23, 2018

