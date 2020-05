طیارہ حادثہ،کتنے مسافر زندہ بچنے میں کامیاب ہوگئے اور لاشیں کتنی ملیں؟ پاک فوج نے اعلان کردیا

راولپنڈی (ویب ڈیسک) پاک فوج کے شعبہ تعلقاتِ عامہ (آئی ایس پی آر) کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز تباہ ہونے والے پی آئی اے کے طیارے کی جائے حادثہ سے 97 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔

Update #PIA Incident:

Rescue Op in progress by Army Search & Rescue Team, Army troops, Rangers & social welfare orgs. 97 bodies recovered. 2 passengers survived. 25 affected houses cleared, their residents accommodated at various places with assistance of Civil Administration.