کیا اب سرکاری ٹی وی بجلی کے بل سے ماہانہ 35 روپے وصول کرنا بند کردے گا؟ ارطغرل غازی کے نشر ہونے پر واسع چودھری نے سوال اٹھا دیا

لاہور (ویب ڈیسک)پاکستان شوبزانڈسٹری کے معروف اداکار و میزبان واسع چوہدری کا کہنا ہے کہ اب ہر پاکستانی کے بجلی کے بل سے ماہانہ 35 روپے وصول کرنا بند کیا جائے۔واسع چوہدری نے ترک سیریز ’ارطغرل غازی‘ کے پاکستانی سرکاری ٹی وی پر نشر کیے جانے پراِظہار خیال کرتے ہوئے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر اپنا پیغام جاری کیا۔

I dont mind PTV airing Ertugrul & making millions or billions out of it but Now can they please Stop charging those 35 Rupees from every Pakistanis electricity bill.....every month...since god knows when ??

Asking for a Turkish friend ????‍♂️