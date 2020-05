''ہمارے علاقے میں6لوگوں نے چاند دیکھا ہے لیکن رویت ہلال کمیٹی والے فون نہیں اٹھا رہے،،سینیٹ کے رکن کا اعلان 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)سینیٹر کہودہ بابر بلوچ نے کہا ہے کہ پسنی اور ارمڑ کے لوگوں نے چاند دیکھنے کی تصدیق کر دی ہے ۔نجی نیوز چینل اے آر وائی نیوز سے بات کرتے ہوئے سینیٹر نے کہا کہ 6 لوگوں نے چاند چاند دیکھا ہےجن میں ایک امام مسجد بھی شامل ہیں۔انہوں نے کہا کہ گوادر ،تھر ،چمن،لورا لائی سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں لیکن رویت ہلال کمیٹی کے ذمہ داران فون کالز موصول نہیں کر رہے ۔مائیکرو بلاگنگ ویت سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے بتا یا کہ پسنی کے امام مسجد نے چاند دیکھا ،سینیٹر نے چاند دیکھنے والے لوگوں کی نام اور فون نمبرز بھی دئیے۔

دوسری جانب جیو نیوز کے رپورٹر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کے افراد کی جانب سے چاند دیکھنے کی شہادتیں موصول ہو رہی ہیں تاہم مرکز ی رویت ہلال کمیٹی نے ابھی تک انہوں شہادتوں کی تصدیق نہیں کی ۔

ؒ

Testimonies(Shahdat) of sighting of new moon from pasni received.

Confirmed by:

Abdullah, age 27 - 0333-2033160

Shafqat, age 26 - 0322-8395833

Kamran, age 40 - 0322-3126878@fawadchaudhry