فلسطینی تجزیہ نگار نے عمران خان کو دور حاضر کا ارطغرل قرار دے دیا 

بیت المقدس(ڈیلی پاکستان آن لائن )فلسطینی تجزیہ نگار جلال الفرہ نے کہا ہے پاکستان کی فلسطین کے لیے کی گئی کوششوں کو سراہتے ہیں ۔نجی نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں پوری دنیا کو بتا نا چاہتا ہوں کہ عمران خان اس زمانے کے ارطغرل ہیں اور وہ عالم اسلام کے ہیرو ہیں ۔

فلسطینی تجزیہ کار نے وزیراعظم کی جانب سے بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کی حمایت کا اعتراف کیا، عمران خان کے بیانیے کوسراہا اور وزیراعظم کی غزہ میں امن لانے کی کوششوں پران کی تعریف کی ۔انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کی کوششوں پر فلسطینی عوام انہیںدل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہے اوروہ دو ر حاضر کے صدام حسین ہیں ۔

A Palestinian Anchor Person Says :

"#ImranKhan I want to give you a name which is #Ertugrul You are #Ertuğrul of this era and I also want to say about #ShahMahmoodQureshi that you are #SaddamHussain of this Era as you say O Land Of #Palestine we are for you...#CNNExposed #Israel pic.twitter.com/PTnJhXf71P