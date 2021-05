میا خلیفہ پر پاکستان میں پابندی، سابق فحش اداکارہ نے چیلنج کردیا

نیویارک (ڈیلی پاکستان آن لائن) لبنانی نژاد سابق فحش اداکارہ میا خلیفہ کا کہنا ہے کہ ان کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر پاکستان میں پابندی عائد کردی گئی ہے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں میا خلیفہ نے کہا کہ وہ اس بات پر پاکستان کو شاباش دینا چاہتی ہیں کہ انہوں نے میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ اپنے ملک میں بند کردیا ہے۔

میا خلیفہ نے اعلان کیا کہ اب وہ اپنی تمام پرانی ٹک ٹاک ویڈیوز کو پاکستانی مداحوں کیلئے ٹوئٹر پر پوسٹ کریں گی۔ یہ ان مداحوں کیلئے ہوں گی جو فاشزم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔

خیال رہے کہ میا خلیفہ ان دنوں امریکہ میں مقیم ہیں جہاں انہوں نے کچھ عرصہ فحش فلم انڈسٹری میں کام کیا تاہم جلد ہی وہ اس پروفیشن سے کنارہ کش ہوگئیں۔ ان دنوں وہ ماڈلنگ کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کیلئے بھی کام کرتی ہیں۔

Shoutout to Pakistan for banning my tiktok account from the country. I’ll be re-posting all my tiktoks on Twitter from now on for my Pakistani fans who want to circumvent fascism ????