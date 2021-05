چین سے کورونا کی مزید 20 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ گئیں

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) چین سے کورونا وائرس ویکسین کی مزید 20 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ گئیں۔

نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر کے مطابق پاکستان انسٹرنیشنل ایئر لائنز (پی آئی اے) کے خصوصی طیارے کے ذریعے سائنو ویک ویکسین کی 20 لاکھ خوراکیں چین سے اسلام آباد پہنچ گئی ہیں۔ چین سے خریدی گئی حالیہ کھیپ آنے کے بعد اب تک پاکستان کو ملنے والی ویکسین کی مجموعی خوراکوں کی تعداد ایک کروڑ 10 لاکھ ہوگئی ہے۔

پاکستان میں اب تک کورونا وائرس ویکسین کی 51 لاکھ سے زائد خوراکیں لوگوں کو دی جاچکی ہیں۔ اس وقت یومیہ دو لاکھ سے زائد لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پانچ لاکھ لوگوں کو کورونا ویکسین لگائی جائے۔

PIA plane carrying 2 Million doses of Sinovac vaccine has reached Pakistan today. This consignment is purchased by Pakistan from China. With the arrival of this consignment, total 11 million vaccines have been received by Pakistan. pic.twitter.com/wNzPnZ4vsb