گانا چوری کرنے پر ابرارالحق کی وارننگ، بالی ووڈ ادارے کا ردعمل آ گیا 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )ابرار الحق کی بالی ووڈایکٹر کرن جوہرکو " نچ پنجابن نچ"کی نقالی کرنے پر وارننگ کے بعد بھارتی ادارے کا کہنا ہے کہ فلم میں گانے کو استعمال کرنے کا لائسنس دیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستانی گلوکار اور سیاستدان ابرار الحق نے دھرما پروڈکشن کے بینر تلے بننے والی فلم "جگ جگ جیو"میں مشہور گانے "نچ پنجابن "کی نقالی کی نشاندہی کی تھی اور بالی ووڈ ایکٹر کرن جوہر کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ میرے چھٹے گانے کی کاپی کی گئی ہے جس کی میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔

I have not sold my song “ Nach Punjaban” to any Indian movie and reserve the rights to go to court to claim damages. Producers like @karanjohar should not use copy songs. This is my 6th song being copied which will not be allowed at all.@DharmaMovies @karanjohar