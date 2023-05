واٹس ایپ پیغامات میں ترمیم کا آپشن متعارف کرادیا گیا

سان فرانسسکو (ویب ڈیسک) واٹس ایپ نے میسج ایڈٹ کرنے کے آپشن کی آزمائش کے بعد اس سہولت کو عوام میں متعارف کرادیا ہے۔

عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ نے فیس بک پر اعلان کیا کہ صارفین واٹس ایپ میسجز بھیجنے کے بعد اس میں 15 منٹ تک ترمیم کر سکیں گے۔کمپنی نے کہا کہ اس فیچر کو عالمی سطح پر متعارف کرایا جا رہا ہے جبکہ اسی طرح کی سہولت ایپل کے iMessage پر پہلے ہی دستیاب ہے۔

اس سے قبل واٹس ایپ کی خبر دینے والی ایپ، ڈبلیواے بی ٹا انفو نے کہا تھا کہ نئے بی ٹا ورژن میں ایڈٹ کا آپشن شامل کیا جارہا ہے جو پیغامات میں غلطیاں درست کرنے اور ایڈٹنگ کی سہولیات فراہم کرے گا۔

IT’S HERE ???? Message Editing is rolling out now.

You now get up to 15 minutes after sending a message to edit it. So you don’t have to worry if you duck it up ???? pic.twitter.com/JCWNzmXwVr