تحریک انصاف کو ایک اور زور دار جھٹکا، اہم شخصیت نے عمران خان سے راہیں جدا کر لیں 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) عمران خان کی گرفتاری کے بعد نو مئی کو ہونے والے پر تشدد مظاہروں اور فوجی تنصیبات پر حملوں کے بعد گرینڈ آپریشن جاری ہے جس میں متعدد پی ٹی آئی رہنماگرفتار ہو چکے ہیں جبکہ کئی قریبی ساتھیوں نے چیئرمین تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق انہی واقعات کے پیش نظر اب ایک اور اہم ترین شخصیت نے تحریک انصاف کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ کر لیاہے ۔ سینئر صحافی عبداللہ چیمہ نے ٹویٹر پر پٌیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ اُچ شریف کے سید افتخار گیلانی ہیں جوکہ بہاولپور کے حلقہ سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں ، انہوں نے تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ کر لیاہے ۔

????BREAKING NEWS ????A very prominent figure Syed Iftikhar Gillani of UCH Sharif and PTI ticket holder from Bahawalpur has decided to leave #PTI. pic.twitter.com/ueDTwDsZdu